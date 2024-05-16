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الخميس، 16-05-2024 12:31 م

منظمة دولية: 75% من سكان غزة نزحوا من منازلهم منذ بدء العدوان

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الوكيل الاخباري - قالت منظمة "آكشن إيد" الدولية، إن أكثر من 75 بالمئة، من سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة نزحوا من منازلهم منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول الماضي.

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وأوضحت المنظمة في بيان على موقعها الرسمي اليوم الخميس، بمناسبة ذكرى النكبة، أن معظم الفلسطينيين اضطروا إلى النزوح عدة مرات وسط ظروف خطيرة للغاية مع عدم وجود أمل في العثور على أي مكان آمن للعيش فيه.


وأشارت إلى أن الفلسطينيين في قطاع غزة يواجهون موجة جديدة من النزوح بعد أن أصدر الاحتلال أوامر إخلاء لأجزاء من رفح، التي يسكنها أكثر من مليون شخص، إذ نزح أكثر من 450 ألف فلسطيني من المدينة، وفقا للأونروا، ومع ذلك لا يوجد مكان آمن يذهبون إليه، كما لا تتوفر المساحة أو الموارد أو البنية التحتية لاستيعابهم.


ولفتت المنظمة إلى أن نحو 4 آلاف فلسطيني في الضفة الغربية اضطروا العام الماضي إلى النزوح من منازلهم، بسبب عنف المستعمرين المتطرفين وقيود الحركة وعمليات الهدم.


 




 

 


 

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