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الخميس، 09-09-2021 03:04 م

مواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم العروب ودورا

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الوكيل الإخباري - اندلعت مواجهات اليوم الخميس، بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي، على مدخلي مخيم العروب شمال الخليل، وبلدة دورا الجنوبي قرب مخيم الفرار جنوب الخليل.

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وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال اطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام باتجاه الشبان الفلسطينيين، الذين رشقوا دوريات الاحتلال والبرج العسكري المقام على مدخل المخيم بالحجارة والزجاجات الفارغة، كما اعتلى جنود الاحتلال أسطح منازل فلسطينيين المطلة على مكان المواجهات.


وفي السياق ذاته، أغلقت قوات الاحتلال عدة طرق مؤدية إلى بلدة دورا أثناء المواجهات، وأطلقت قنابل الصوت والغاز باتجاه المتظاهرين الغاضبين نصرة للأسرى في سجون الاحتلال.

 

المصدر :  وفا

 

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