يونيسيف: يجب مضاعفة حجم المساعدات لغزة

الوكيل الإخباري-قال المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) جيمس إلدر إنه يجب مضاعفة حجم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مؤكدا أنه في الوقت الحالي كل رعاية في غزة تعد طارئة وسط احتياجات القطاع الكبيرة.
وكان إلدر وصف الوضع الذي يعيشه أطفال القطاع بالمرعب، أثناء إيصال اليونيسيف لمساعدات ضرورية لسكان القطاع.
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"نقوم بتوصيل الإمدادات المنقذة للحياة لأولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها في أنحاء #غزة"، يقول المتحدث باسم اليونيسف، جيمس إلدر @1james_elder، واصفاً الواقع المرعب الذي يعيشه الأطفال.— منظمة اليونيسف (@UNICEFinArabic) November 29, 2023
تدعو اليونيسف إلى تحويل هذه الهدنة الإنسانية إلى وقف دائم لإطلاق النار.
@UNICEFmena pic.twitter.com/mMLqFyXbMz