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الثلاثاء، 07-05-2024 09:03 ص

20 شهيدا في غارات الاحتلال على رفح فجر اليوم

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الوكيل الإخباري- أفادت مصادر طبية فلسطينية بارتفاع عدد الشهداء الى 20 فلسطينيا إثر غارات الاحتلال التي استهدفت منازل في رفح جنوب قطاع غزة فجر اليوم الثلاثاء.

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وبوقت مسبق من اليوم ، أعلن جيش الاحتلال سيطرته على معبر رفح بشكل كامل، مشيراً إلى أنه يقوم بعمليات تمشيط واسعة في المنطقة.

 

وقالت  صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن جيش الاحتلال شن الليلة الماضية هجوماً شرق رفح، بقيادة الفرقة 162 مع اللواء 401 وغيفعاتي .

وأضافت أن الاحتلال اغتال 20 شخصاً وتم العثور على ثلاثة آبار، زاعمة بأن هذه الآبار مخصصة لأغراض قتالية.


 




 

 


 

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