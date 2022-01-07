60 ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى

الوكيل الإخباري - أدى عشرات الآلاف من المواطنين الفلسطينيين، اليوم، صلاة الجمعة، في المسجد الأقصى المبارك، رغم إجراءات الاحتلال الإسرائيلي المشددة.

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وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) نقلًا عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن نحو 60 ألف مواطن فلسطيني أدوا صلاة الجمعة في الأقصى، رغم الإجراءات التي فرضها الاحتلال في محيط المسجد والبلدة القديمة.



وكان مئات المواطنين أدوا صلاة الفجر في رحاب المسجد الأقصى، تلبية لدعوات أطلقتها مؤسسات و نشطاء مقدسيون، ردًا على اقتحامات المستوطنين اليومية للمسجد الأقصى .



بترا