7 أسرى يواصلون الاضراب في سجون الاحتلال

الوكيل الإخباري - حذر نادي الأسير الفلسطيني، من استشهاد أحد الأسرى السبعة المضربين عن الطعام، رفضا لاعتقالهم الإداري، حيث يمرون بوضع صحي صعب، في ظل عدم وجود أي حلول واضحة من إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي.

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ويواصل سبعة أسرى إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري وهم: كايد الفسفوس منذ 77 يوما، ومقداد القواسمة منذ 70 يوما، وعلاء الأعرج منذ 52 يوما، وهشام أبو هواش منذ 44 يوما، ورايق بشارات منذ 39 يوما، وشادي أبو عكر منذ 36 يوما، وآخرهم الأسير حسن شوكة المضرب منذ 10 أيام.



ويقبع القواسمة في مستشفى "كابلان"، فيما يقبع كل من: الفسفوس، والأعرج، وأبو هواش، وبشارات في سجن "عيادة الرملة"، أما الأسيرين شادي أبو عكر، وحسن شوكة فيقبعان في زنازين سجن عوفر.

المصدر : وفا