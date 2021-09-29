الأربعاء 29-09-2021
الوكيل الاخباري

اجتماع في وزارة الداخلية لاعلان وثيقة ضبط الجلوة العشائرية

زراعة الأعيان تبحث واقع القطاع الزراعي في المملكة

1.4 مليار دولار الدخل السياحي لنهاية آب الماضي

البنك المركزي : 2.2 مليار دولار حوالات المغتربين حتى نهاية آب

الحكومة الإماراتية الجديدة تؤدي القسم

عطاءان لإنشاء واستكمال تنفيذ طرق في الأغوار

ندوة حول الفرص المتاحة في قطاع الخدمات الأردني

قناة السويس تحقق رقما قياسيا تاريخيا

انطلاق مهرجان الأردن للإعلام العربي 3 تشرين الأول المقبل

البرغوثي رئيساً لجمعية مصدري ومنتجي الأثاث

الأربعاء، 29-09-2021 03:37 م

7 أسرى يواصلون الاضراب في سجون الاحتلال

vtzqi4g8rS90HYH4mQhIOKxW6DmMgNzxJaxUJV7a


الوكيل الإخباري - حذر نادي الأسير الفلسطيني، من استشهاد أحد الأسرى السبعة المضربين عن الطعام، رفضا لاعتقالهم الإداري، حيث يمرون بوضع صحي صعب، في ظل عدم وجود أي حلول واضحة من إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي.

اضافة اعلان

 

ويواصل سبعة أسرى إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري وهم: كايد الفسفوس منذ 77 يوما، ومقداد القواسمة منذ 70 يوما، وعلاء الأعرج منذ 52 يوما، وهشام أبو هواش منذ 44 يوما، ورايق بشارات منذ 39 يوما، وشادي أبو عكر منذ 36 يوما، وآخرهم الأسير حسن شوكة المضرب منذ 10 أيام.


ويقبع القواسمة في مستشفى "كابلان"، فيما يقبع كل من: الفسفوس، والأعرج، وأبو هواش، وبشارات في سجن "عيادة الرملة"، أما الأسيرين شادي أبو عكر، وحسن شوكة فيقبعان في زنازين سجن عوفر.

 

المصدر : وفا 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
اعتقال

الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيا بالضفة الغربية والقدس

من

الاحتلال يداهم محال تجارية في الخليل

01073229906136532682063630732511

الحكم على أسير من يعبد بالسجن 12 شهرا وغرامة مالية

تفسير-رؤية-حلم-دخول-السجن-في-المنام

الاحتلال يعتقل أسيرا محررا من حزما شمال شرق القدس

image-1579

تمديد توقيف أبطال نفق الحرية في سجون الاحتلال

338C1D08-1D11-4901-9BD7-37CA631BAFAE

مستوطنون يقتحمون الأقصى

أخبار متعلقة
السجن 2

الاحتلال يعتقل 5 من ذوي الأسرى الفارين من سجن جلبوع

613994c842360411e460a98e

الاحتلال يدفع بـ3 كتائب و7 سرايا بحثا عن الأسرى الفلسطينيين الفارين

4-2-400x240

100 إصابة خلال مواجهات في بيتا وحاجز حوارة بنابلس

6135d7f94c59b74fff334da2

وزير أسبق يطالب بفتح الحدود أمام الأسرى الفارين من سجن الاحتلال

سجن

فضيحة أمنية في سجون الاحتلال يكشفها فرار 6 أسرى فلسطينيين

fffff

36 أسيرة بظروف قاسية في سجون الاحتلال