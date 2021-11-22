73 مستوطنا يقتحمون الأقصى

الوكيل الإخباري-اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الإثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.



وأفاد شهود عيان، بأن 73 مستوطنا اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات استفزازية عبر باب المغاربة، ونفذوا جولات في باحاته تركزت في محيطه الشرقي.



وفي الوقت الذي تسمح فيه قوات الاحتلال للمستوطنين باقتحام الأقصى، تشهد القدس القديمة وبوابتها إجراءات عسكرية مشددة تتمثل بالتفتيش الدقيق للفلسطينيين والمصلين في الأقصى والاعتداء على بعضهم.

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