89 مستوطنا يقتحمون الأقصى

الوكيل الإخباري - اقتحم 89 مستوطنا، اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

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وأفادت مصادر فلسطينية، بأن المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، قبل أن يغادروه من باب السلسلة.

المصدر : وفا

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