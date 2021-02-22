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الإثنين، 22-02-2021 03:34 م

تنفيذ جولات استفزازية

89 مستوطنا يقتحمون الأقصى

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أرشيفية


الوكيل الإخباري - اقتحم 89 مستوطنا، اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

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وأفادت مصادر فلسطينية، بأن المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، قبل أن يغادروه من باب السلسلة.

 

المصدر : وفا 

 

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