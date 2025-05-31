آليات الاحتلال تصدم حافلة تقل حجاجا في جنين بشكل متعمد

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الوكيل الإخباري- اصطدمت آليه عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر السبت، بحافلة تقل حجاجا في مدينة جنين. اضافة اعلان





وقالت مصادر فلسطينية، إن آليات الاحتلال اصطدمت بشكل متعمد بحافلة تقل الحجاج من أمام ساحة محافظة جنين إلى مدينة أريحا، لمغادرتهم عبر معبر الكرامة إلى السعودية لأداء مناسك الحج، ما أدى إلى حدوث أضرار في الحافلة، فيما لم يبلغ عن إصابات.



وقال نائب محافظ جنين منصور السعدي، إن آلية الاحتلال اصطدمت بشكل متعمد ومباشر بحافلة الحجاج أثناء توقفها أمام ساحة المحافظة، وكان على متنها حجاج من أهالي الشهداء والجرحى، جلهم من كبار السن، وبعضهم يعاني من أمراض مزمنة، ما أدى إلى ترهيب الأهالي.