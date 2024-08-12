أبو عبيدة: مقتل أسير برصاص حراسه وإصابة أسيرتين في حادثتين منفصلتين

وأضاف أبو عبيدة، أن "حكومة العدو تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه المجازر وما يترتب عليها من ردات الفعل التي تؤثر على أرواح الأسرى الصهاينة، وتم تشكيل لجنة لمعرفة التفاصيل وسيتم لاحقاً الإعلان عنها".
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