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أبو عبيدة: مقتل أسير برصاص حراسه وإصابة أسيرتين في حادثتين منفصلتين

أبو عبيدة
أبو عبيدة




 

الإثنين، 12-08-2024 10:44 م

الوكيل الإخباري-   أعلن الناطق العسكري باسم كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، أبو عبيدة، الاثنين، مقتل أسير "صهيوني" على أيدي مجندين يحرسانه في قطاع غزة.

 

وقال أبو عبيدة عبر "تلغرام": "في حادثتين منفصلتين قام مجندان من المكلفين بحراسة أسرى العدو بإطلاق النار على أسير صهيوني وقتله على الفور بالإضافة إلى إصابة أسيرتين بجراح خطيرة وتجري محاولات لإنقاذ حياتهن".


وأضاف أبو عبيدة، أن "حكومة العدو تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه المجازر وما يترتب عليها من ردات الفعل التي تؤثر على أرواح الأسرى الصهاينة، وتم تشكيل لجنة لمعرفة التفاصيل وسيتم لاحقاً الإعلان عنها".

gnews

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