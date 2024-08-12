أبو عبيدة: مقتل أسير برصاص حراسه وإصابة أسيرتين في حادثتين منفصلتين

الوكيل الإخباري- أعلن الناطق العسكري باسم كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، أبو عبيدة، الاثنين، مقتل أسير "صهيوني" على أيدي مجندين يحرسانه في قطاع غزة.

وقال أبو عبيدة عبر "تلغرام": "في حادثتين منفصلتين قام مجندان من المكلفين بحراسة أسرى العدو بإطلاق النار على أسير صهيوني وقتله على الفور بالإضافة إلى إصابة أسيرتين بجراح خطيرة وتجري محاولات لإنقاذ حياتهن".