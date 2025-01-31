أبو عبيدة يعلن عن أسماء الأسرى الذين سيفرج عنهم غدا

12:40 م

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الوكيل الإخباري- قال أبو عبيدة الناطق باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- إن القسام ستفرج غدا عن 3 أسرى إسرائيليين. اضافة اعلان





وأوضح أبو عبيدة أنه "في إطار صفقة طوفان الأقصى، قررت القسام الإفراج غدا عن الأسرى عوفر كالدرون وكيث شمونسل سيغال وياردن بيباس



