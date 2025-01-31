 
الجمعة 2025-01-31 01:56 م
 

أبو عبيدة يعلن عن أسماء الأسرى الذين سيفرج عنهم غدا

أبو عبيدة
أبو عبيدة
الجمعة، 31-01-2025 12:40 م
الوكيل الإخباري-   قال أبو عبيدة الناطق باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- إن القسام ستفرج غدا عن 3 أسرى إسرائيليين.اضافة اعلان


وأوضح أبو عبيدة أنه "في إطار صفقة طوفان الأقصى، قررت القسام الإفراج غدا عن الأسرى عوفر كالدرون وكيث شمونسل سيغال وياردن بيباس
 
gnews

أحدث الأخبار

الأونروا

عربي ودولي بريطانيا وفرنسا وألمانيا تعبر عن قلقها إزاء قانون إسرائيلي بشأن الأونروا

ارشيفية

عربي ودولي الصحة اللبنانية: شهيدان في غارة إسرائيلية على بلدة جنتا في البقاع

تعبيرية

أخبار محلية الحكومة تعلن عن أسعار المحروقات لشهر شباط

أبو عبيدة

فلسطين أبو عبيدة يعلن عن أسماء الأسرى الذين سيفرج عنهم غدا

جانب من التدشين

أخبار محلية رئيس الوزراء يدشن المرحلة الأولى من مشروع مرسى زايد في العقبة

البقاء لله

الوفيات وفيات الجمعة 31-1-2025

وثيقة

أخبار محلية التوثيق الملكي يعرض وثيقة بمناسبة ميلاد جلالة الملك وتسميته وليا للعهد

الذهب

اقتصاد محلي أسعار الذهب اليوم الجمعة في الأردن



 




الأكثر مشاهدة