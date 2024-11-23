أبو عبيدة يكشف تفاصيل مقتل أسيرة إسرائيلية

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الوكيل الإخباري- كشف الناطق الاعلامي باسم كتائب القسام أبو عبيدة، مصير أسيرات اسرائيليات في منطقة تتعرض لعدوان صهيوني شمال قطاع غزة. اضافة اعلان





وقال أبو عبيدة في تغريدة على "تلغرام" أنه "بعد عودة الاتصال المنقطع منذ أسابيع مع مجاهدين مكلفين بحماية أسرى للعدو؛ تبين مقتل إحدى أسيرات العدو فيما لا يزال الخطر محدقاً بحياة أسيرة أخرى كانت معها".



وأضاف أن "مجرم الحرب نتنياهو وحكومته وقادة جيشه يتحملون المسؤولية الكاملة عن حياة أسراهم وهم الذين يصرّون على الإمعان في التسبب بمعاناتهم ومقتلهم".