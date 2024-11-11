أربعة شهداء بينهم مسنة بقصف للاحتلال على مخيم النصيرات

وأفادت مصادر طبية في قطاع غزة، بأن مدفعية الاحتلال أطلقت قذائفها بكثافة غرب مخيم النصيرات ما أدى لاستشهاد مسنة فلسطينية.
وقصفت طائرات الاحتلال الحربية خيام النازحين في منطقة السوارحة غرب مخيم النصيرات، ما أدى لاستشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة آخرين.
وأطلقت الطائرات المسيرة، النار بشكل كثيف صوب منازل الفلسطينيين في أرض المفتي وأطراف مخيم 5 شمال النصيرات.
كما أطلقت آليات الاحتلال نيران أسلحتها الرشاشة في منطقة الفاخورة بمشروع بيت لاهيا شمال غزة.
وقصفت مدفعية الاحتلال حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.
وفا
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