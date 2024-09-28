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أربعة شهداء في قصف للاحتلال وسط قطاع غزة

مدفعية الاحتلال على تلة في غزة
مدفعية الاحتلال على تلة في غزة
السبت، 28-09-2024 08:52 ص
الوكيل الإخباري-  استشهد أربعة فلسطينيين، فجر اليوم السبت، في قصف الاحتلال لمخيمي المغازي والنصيرات وسط قطاع غزة، بالتزامن مع نسف مباني سكنية في مدينة غزة.اضافة اعلان


وأفادت مصادر، بأن طواقم الدفاع المدني انتشلت شهيدين إلى جانب عدد من الإصابات نتيجة قصف استهدف منزلا مأهولا بالسكان يعود لعائلة "حرب" في بلوك C بالنصيرات وسط القطاع، وذلك بالتزامن مع نسف قوات الاحتلال مباني سكنية في بلدة المغراقة.

واستشهد مواطن جراء قصف مدفعية الاحتلال استهدف شارع صلاح الدين قبالة مخيم النصيرات.
كما استشهد مواطن آخر في قصف مدفعية الاحتلال استهدف الطريق الفاصل بين مخيمي المغازي والبريج وسط القطاع.

وأضافت أن طائرات الاحتلال الحربية شنت غارة على حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

فيما قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الجنوبية لحي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

وفا
 
gnews

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