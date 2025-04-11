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أردوغان: السكوت عن مجازر إسرائيل مشاركة في الجريمة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
 
الجمعة، 11-04-2025 06:50 م
الوكيل الإخباري-   قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، إن السكوت عن مجازر إسرائيل يعد مشاركة في هذه الجرائم، مشددا على أن إسرائيل "دولة إرهاب".اضافة اعلان


وأكّد أردوغان في كلمة بالافتتاح الرسمي لمنتدى أنطاليا الدبلوماسي الرابع، الجمعة، أن الوقوف بوجه الهجمات الإسرائيلية على غزة بأقوى الأشكال واجب إنساني وليس من مقتضيات الأخوة فحسب.

وأضاف: "إسرائيل ترتكب منذ عام ونصف إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني متجاهلة كل حقوق الإنسان والقانون الدولي".

وجدد أردوغان دعوته مجلس الأمن والمجتمع الدولي لوقف نزيف الدماء في غزة والوقوف بجانب الشعب الفلسطيني، لافتا إلى أنه لا يمكن لأحد أن يشوه نضال الشعب الفلسطيني البطولي ضد الاحتلال عبر وصمه بالـ "إرهاب".

وتابع: "من الصعب جدا إحلال سلام دائم بغزة مع استمرار إسرائيل في ممارسة إرهاب دولة وتقويض مساعي وقف إطلاق النار ومواصلتها قصف المدنيين الأبرياء".
 
gnews

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