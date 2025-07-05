أزمة نقص الوقود تفاقم من معاناة المستشفيات في قطاع غزة

الوكيل الإخباري- قالت وزارة الصحة في غزة، إن أزمة نقص الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية في المستشفيات لاتزال تُراوح مكانها ضمن مؤشرات غير مسبوقة.

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وحذرت الوزارة في بيان اليوم السبت، من تفاقم الأزمة ومن حالة الاستنزاف الشديدة للمنظومة الصحية وما تبقى من مستشفيات عاملة في قطاع غزة.



وأكدت أن الضغط المتزايد من الإصابات الحرجة يزيد من الحاجة لضمان استمرار عمل المولدات الكهربائية لتشغيل الأقسام الحيوية، مبينة أن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد إدخال كميات من الوقود لا تكفي لعمل المستشفيات.



وأضافت، إن استمرار الحلول المؤقتة والطارئة يعني انتظار توقف عمل الأقسام المنقذة للحياة، وإن الفرق الهندسية في المستشفيات مستمرة وتعمل فوق جهدها في متابعة عمل المولدات وإجراءات الترشيد التي أصبحت دون جدوى.