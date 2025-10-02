الخميس 2025-10-02 08:34 ص
 

أسطول الصمود العالمي: 30 قاربا لا تزال تبحر نحو غزة

الخميس، 02-10-2025 05:15 ص
الوكيل الإخباري-   قال أسطول الصمود العالمي إن "30 قاربا لا تزال تبحر نحو غزة على بعد 46 ميلا بحريا فقط رغم الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة".اضافة اعلان


وأضاف بيان للأسطول أن البحرية الإسرائيلية اعترضت حتى الآن 13 قاربا من أسطول الصمود لكسر الحصار عن غزة.
 
 
