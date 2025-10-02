أسطول الصمود العالمي: 30 قاربا لا تزال تبحر نحو غزة

05:15 ص

الوكيل الإخباري- قال أسطول الصمود العالمي إن "30 قاربا لا تزال تبحر نحو غزة على بعد 46 ميلا بحريا فقط رغم الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة".





وأضاف بيان للأسطول أن البحرية الإسرائيلية اعترضت حتى الآن 13 قاربا من أسطول الصمود لكسر الحصار عن غزة.