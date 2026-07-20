أطباء بلا حدود: الاحتلال يقوّض المنظمة الصحية في فلسطين

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الدولي لمنظمة أطباء بلا حدود الدكتور جافيد عبد المنعم، إن السياسات الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية تقوّض بصورة منهجية قدرة الفلسطينيين على العيش بكرامة والحصول على الرعاية الصحية، مؤكداً أن "المشكلة الصحية الأولى في فلسطين هي الاحتلال الإسرائيلي".

اضافة اعلان



وأشار عبد المنعم في بيان للمنظمة اليوم الاثنين إلى استمرار ارتكاب الجرائم ضد الفلسطينيين وإصابتهم وتهجيرهم، رغم الإعلان عن وقف إطلاق النار، مبينا أنه حتى 14 تموز الحالي، قُتل 1110 فلسطينيين وأصيب 3599 آخرون منذ بدء وقف إطلاق النار، فيما كان حزيران الشهر الأكثر دموية منذ أكتوبر 2025.



وأضاف، إن توسيع السيطرة العسكرية الإسرائيلية وما يُسمى بـ"الخط الأصفر" يضغطان أكثر من مليوني شخص في نحو ثلث مساحة قطاع غزة، ما يؤدي إلى اكتظاظ شديد وانتشار الأمراض، في ظل نقص المياه النظيفة والصرف الصحي والاحتياجات الأساسية، لافتا الى أن عيادات أطباء بلا حدود تستقبل أعداداً متزايدة من المرضى المصابين بالتهابات الجهاز التنفسي والأمراض الجلدية والإسهال.



وفي الضفة الغربية، تتسبب القيود المفروضة على الحركة وتصاعد عنف المستوطنين في عرقلة وصول الفلسطينيين إلى المستشفيات، فيما تعالج فرق أطباء بلا حدود مرضى يعانون من الصدمات النفسية والاكتئاب المرتبطين بالعنف المستمر والقيود اليومية.



وأكد عبد المنعم أن العاملين الصحيين والمرضى وسيارات الإسعاف والمستشفيات تعرضوا للاستهداف. وارتقى ما لا يقل عن 1700 من العاملين في الرعاية الصحية منذ تشرين الأول 2023، من بينهم 15 من موظفي أطباء بلا حدود.



وجدّدت المنظمة مطالبتها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جراحها الدكتور محمد عبيد، المحتجز لدى القوات الإسرائيلية دون توجيه تهمة إليه منذ اعتقاله خلال مداهمة مستشفى كمال عدوان في تشرين الأول 2024.