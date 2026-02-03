أطباء بلا حدود تحذر من "تداعيات كارثية" لوقف نشاطاتها في غزة

الوكيل الإخباري- حذّر الأمين العام لـ"أطباء بلا حدود" كريستوفر لوكيير الاثنين، من أن قرار إسرائيل وقف نشاطات المنظمة في غزة ستكون له "تداعيات كارثية" على سكان القطاع.

اضافة اعلان