أطباء بلا حدود تحذر من "تداعيات كارثية" لوقف نشاطاتها في غزة

الثلاثاء 2026-02-03 01:36 ص

الثلاثاء، 03-02-2026 01:00 ص

الوكيل الإخباري- حذّر الأمين العام لـ"أطباء بلا حدود" كريستوفر لوكيير الاثنين، من أن قرار إسرائيل وقف نشاطات المنظمة في غزة ستكون له "تداعيات كارثية" على سكان القطاع.

ويأتي ذلك غداة إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي أنّها ستوقف نشاط "أطباء بلا حدود" في القطاع المحاصر والمدمّر نهاية شباط، بسبب عدم تقديمها قائمة بأسماء موظفيها الفلسطينيين.

 
 


