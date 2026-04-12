أطباء بلا حدود: غزة تواجه نمطاً متعمداً من الإبادة وخنق الحياة

الوكيل الإخباري- حذرت منظمة أطباء بلا حدود من استمرار وتوسع الهجمات العنيفة والسيطرة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة، مؤكدة أن الظروف المعيشية للفلسطينيين ما تزال "متردية وكارثية" في خضم نمط متعمد من عرقلة المساعدات الإنسانية، ما أدى إلى وفيات كان يمكن تفاديها.

وكشفت المنظمة في بيان اليوم الأحد، أن ما يسمى بـ "وقف إطلاق النار" المطبق منذ تشرين الأول الماضي فشل في إنهاء معاناة الغزيين، حيث استشهد ما لا يقل عن 733 شخصاً وجُرح 1913 آخرون منذ ذلك التاريخ.