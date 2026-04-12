الإثنين 2026-04-13 02:38 ص

أطباء بلا حدود: غزة تواجه نمطاً متعمداً من الإبادة وخنق الحياة

قالت منظمة "أطباء بلا حدود"، إن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة ما تزال مروعة بعد مرور شهر على وقف إطلاق النار الهش، مشيرة إلى استمرار سقوط ضحايا يوميًا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، خصوصًا قرب "الخط ا
منظمة أطباء بلا حدود
 
الأحد، 12-04-2026 07:19 م

الوكيل الإخباري-   حذرت منظمة أطباء بلا حدود من استمرار وتوسع الهجمات العنيفة والسيطرة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة، مؤكدة أن الظروف المعيشية للفلسطينيين ما تزال "متردية وكارثية" في خضم نمط متعمد من عرقلة المساعدات الإنسانية، ما أدى إلى وفيات كان يمكن تفاديها.

اضافة اعلان


وكشفت المنظمة في بيان اليوم الأحد، أن ما يسمى بـ "وقف إطلاق النار" المطبق منذ تشرين الأول الماضي فشل في إنهاء معاناة الغزيين، حيث استشهد ما لا يقل عن 733 شخصاً وجُرح 1913 آخرون منذ ذلك التاريخ.


وأشارت المنظمة إلى أن فرقها الطبية أجرت أكثر من 40 ألف تضميد لجروح ناتجة عن إصابات عنيفة، شملت طلقات نارية وانفجارات، مؤكدة أن أكثر من 60 بالمئة من الحالات في عياداتها بمدينة غزة هي جروح ناتجة عن هجمات مباشرة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان يقر بهزيمة "مؤلمة" في الانتخابات التشريعية

وزارة التربية والتعليم

أمين عام وزارة الأوقاف يتفقد عددًا من مساجد الطفيلة

روسيا تفرض حظرًا على بعض صادرات الأسمدة الزراعية

السعودية تستعيد ضخ 7 ملايين برميل يومياً عبر خط أنابيب "شرق-غرب"

تعيين الجنرال رومان غوفمان رسميا رئيسا للموساد الإسرائيلي

فرض حظر إلزامي على نقل الطيور في إيرلندا بعد تفشي إنفلونزا الطيور

الأكثر مشاهدة