الإثنين 2026-02-02 01:08 ص

"أطباء بلا حدود": وقف إسرائيل أنشطتنا يهدف لمنع المساعدات عن غزة

غزة
غزة
 
الإثنين، 02-02-2026 01:00 ص

الوكيل الإخباري-   قالت منظمة أطباء بلا حدود إن قرار إسرائيل وقف أنشطتها في غزة بحلول 28 شباط الحالي يهدف الى منع وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وقالت المنظمة في بيان اليوم الأحد، إن السلطات الإسرائيلية تدفع المنظمات الإنسانية نحو خيار مستحيل بين تعريض موظفيها للخطر، أو "وقف المساعدة الطبية الطارئة لناس هم في أمسّ الحاجة إليها".

 
 


