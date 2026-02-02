"أطباء بلا حدود": وقف إسرائيل أنشطتنا يهدف لمنع المساعدات عن غزة

وقالت المنظمة في بيان اليوم الأحد، إن السلطات الإسرائيلية تدفع المنظمات الإنسانية نحو خيار مستحيل بين تعريض موظفيها للخطر، أو "وقف المساعدة الطبية الطارئة لناس هم في أمسّ الحاجة إليها".
