"أطباء بلا حدود": وقف إسرائيل أنشطتنا يهدف لمنع المساعدات عن غزة

الوكيل الإخباري- قالت منظمة أطباء بلا حدود إن قرار إسرائيل وقف أنشطتها في غزة بحلول 28 شباط الحالي يهدف الى منع وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

