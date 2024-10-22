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أكثر من مليون إسرائيلي يدخلون الملاجئ

طائرة مسيرة
طائرة مسيرة
الثلاثاء، 22-10-2024 07:03 م
الوكيل الإخباري-   أفادت صحيفة يسرائيل هيوم بأن أكثر من مليون إسرائيلي من الحدود الشمالية وحتى جنوب حيفا دخلوا الملاجئ، بعد دوي صفارات الإنذار من رأس الناقورة إلى مدينة عكا وضواحيها وفي مدينة حيفا وخليجها، وذلك خوفا من تسلل مسيّرات من لبنان.اضافة اعلان


كما قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار دوت في قاعدة رمات دافيد الجوية وبلدات محيطة بمرج ابن عامر.
 
gnews

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