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أكثر من 100 شهيد جراء قصف الاحتلال شمال قطاع غزة

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أرشيفية
 
الجمعة، 16-05-2025 11:53 ص

الوكيل الإخباري- استشهد أكثر من 100 فلسطيني وأصيب العشرات في سلسلة غارات شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على عدد كبير من منازل في بيت لاهيا ومخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

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وقالت مصادر فلسطينية، إن طائرات الاحتلال قصفت عشرات المنازل في جباليا وبيت لاهيا، ما أدى لاستشهاد العشرات من المواطنين ولا زال الكثيرين تحت انقاض المنازل.

 
gnews

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