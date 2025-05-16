أكثر من 100 شهيد جراء قصف الاحتلال شمال قطاع غزة

الوكيل الإخباري- استشهد أكثر من 100 فلسطيني وأصيب العشرات في سلسلة غارات شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على عدد كبير من منازل في بيت لاهيا ومخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

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وقالت مصادر فلسطينية، إن طائرات الاحتلال قصفت عشرات المنازل في جباليا وبيت لاهيا، ما أدى لاستشهاد العشرات من المواطنين ولا زال الكثيرين تحت انقاض المنازل.