أكثر من 100 شهيد جراء قصف الاحتلال شمال قطاع غزة

وقالت مصادر فلسطينية، إن طائرات الاحتلال قصفت عشرات المنازل في جباليا وبيت لاهيا، ما أدى لاستشهاد العشرات من المواطنين ولا زال الكثيرين تحت انقاض المنازل.
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