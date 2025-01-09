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أكثر من 46 ألف شهيد خلال العدوان الإسرائيلي على غزة

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 09-01-2025 02:55 م
الوكيل الإخباري- أعلنت مصادر طبية، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 46006 شهداء، و109,378 مصابا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.اضافة اعلان


وأوضحت المصادر الطبية، أن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر في قطاع غزة، أسفرت عن 70 شهيدا و104 إصابات خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت إلى أن آلاف الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

وفا
 
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