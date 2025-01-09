أكثر من 46 ألف شهيد خلال العدوان الإسرائيلي على غزة

وأوضحت المصادر الطبية، أن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر في قطاع غزة، أسفرت عن 70 شهيدا و104 إصابات خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت إلى أن آلاف الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
وفا
-
أخبار متعلقة
-
الاحتلال يعتقل ويحتجز أكثر من 50 فلسطيني من محافظة الخليل
-
"اليونيسف": 74 طفلا استُشهدوا في قطاع غزة خلال الأسبوع الأول من 2025
-
استشهاد أب وأطفاله الثلاثة في قصف للاحتلال على مخيم النصيرات
-
ارتفاع إجمالي قتلى جيش الاحتلال في غزة إلى 831
-
سموتريتش يتوعد بتصعيد الإبادة ويدعو لعدم الخوف من احتلال غزة
-
القسام يتبنى عملية الفندق بقلقيلية وتتوعد الاحتلال
-
الاعلام العبري: مقتل 46 جنديا في معارك شمال غزة
-
إعلام عبري: مقتل 3 جنود بتفجير عبوة ناسفة بغزة