أكثر من 50 شهيدا بقصف إسرائيلي منذ فجر الخميس

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن طيران الاحتلال الحربي شن غارات على منزل يؤوي نازحين، قرب مفترق حلاوة بجباليا البلد شمال غزة، ما أدى إلى استشهاد 15 فلسطينيا، وإصابة آخرين غالبيتهم وصفت بالخطيرة.
وأكدت مصادر طبية، ارتفاع عدد الشهداء في الغارات الإسرائيلية التي استهدفت قطاع غزة منذ فجر الخميس إلى 52، بينهم 39 بمدينة غزة وشمال القطاع.
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