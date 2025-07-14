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أكثر من 58 ألف شهيد في غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي

أكثر من 58 ألف شهيد في غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي
أكثر من 58 ألف شهيد في غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي
 
الإثنين، 14-07-2025 07:05 م
الوكيل الإخباري-  ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 58,386 شهيدًا و139,077 إصابة، في وقت لا تزال فيه أعداد من الضحايا عالقة تحت الركام وفي الطرقات، وسط عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم بفعل القصف المستمر والدمار الكبير.اضافة اعلان


وخلال الـ24 ساعة الماضية، وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 120 شهيدًا (بينهم 3 جرى انتشالهم من تحت الأنقاض)، و557 إصابة.

وفي سياق متصل، ارتفعت أعداد شهداء لقمة العيش، الذين استُهدفوا خلال تلقي أو توزيع المساعدات، إلى 838 شهيدًا و5,575 إصابة، وذلك بعد وصول 5 شهداء و143 إصابة جديدة إلى المستشفيات خلال اليوم الأخير.

كما أعلنت الجهات الطبية المختصة عن إضافة 240 شهيدًا إلى الإحصائية التراكمية بعد استكمال بياناتهم واعتمادها رسميًا من اللجنة القضائية المكلّفة بمتابعة ملف التبليغات والمفقودين.

وفا
 
 
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