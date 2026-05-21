الخميس 2026-05-21 07:54 ص

ألمانيا تدين سلوك بن غفير وتصفه بأنه "غير مقبول تماما"

وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير
وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير
 
الخميس، 21-05-2026 06:02 ص

الوكيل الإخباري-   أدان وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول بشدة تعامل إسرائيل مع نشطاء أسطول الصمود ووصف سلوك وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بأنه "غير مقبول تماما".

اضافة اعلان

 

ونشر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الأربعاء، مقطع فيديو على حسابه في منصة "إكس" أظهر فيه قوات الأمن الإسرائيلية وهي تضع المشاركين المعتقلين في أسطول الصمود على ركبهم ووجوههم نحو الأرض وتقيدهم.

وظهر بن غفير نفسه في المقطع وهو يلوح بالعلم الإسرائيلي أمام النشطاء المقيّدين، ويدلي بتصريحات استفزازية تجاههم، من بينها عبارة "مرحبا بكم في إسرائيل، نحن هنا السادة".

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية DPA أن وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول أكد أن سلوك بن غفير "غير مقبول تماما".

كما أعرب السفير الألماني في إسرائيل شتفن زايبرت عن انتقاد مماثل، مؤكدا أن معاملة النشطاء من قبل الوزير بن غفير هي "غير مقبولة تماما ولا تتوافق مع القيم الأساسية لألمانيا وإسرائيل".

ورحبت الحكومة الألمانية بانتقادات القادة الإسرائيليين لسلوك بن غفير، حيث صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية أن برلين ترحب "بالموقف الواضح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية جدعون ساعر، بالإضافة إلى العديد من الأصوات الأخرى في المجتمع الإسرائيلي، الذين عارضوا سلوك الوزير بن غفير".

 
 


gnews

أحدث الأخبار

براميل النفط

أسواق ومال ارتفاع أسعار النفط عالميا

مدعوون لاستكمال اجراءات التعيين- اسماء

وظائف مدعوون لاستكمال اجراءات التعيين- اسماء

قمصان المنتخب الوطني في مونديال 2026 تلفت أنظار الصحافة العالمية

أخبار محلية قمصان المنتخب الوطني في مونديال 2026 تلفت أنظار الصحافة العالمية

وفيات وإصابات بعد لمس "مادة مجهولة" في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية

منوعات وفيات وإصابات بعد لمس "مادة مجهولة" في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية

مدعوون للاختبار التنافسي في الحكومة - تفاصيل

وظائف مدعوون للاختبار التنافسي في الحكومة - تفاصيل

موريتانيا.. وفاة شخصين أصيبا بالدفتيريا

عربي ودولي موريتانيا.. وفاة شخصين أصيبا بالدفتيريا

الإعلامي محمد الوكيل

أخبار محلية البث المباشر لـ برنامج الوكيل

المملكة

الطقس المملكة تتأثر بكتلة هوائية رطبة اليوم الخميس وأمطار متوقعة في هذه المناطق



 
 






الأكثر مشاهدة

 