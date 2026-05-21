ألمانيا تدين سلوك بن غفير وتصفه بأنه "غير مقبول تماما"

وظهر بن غفير نفسه في المقطع وهو يلوح بالعلم الإسرائيلي أمام النشطاء المقيّدين، ويدلي بتصريحات استفزازية تجاههم، من بينها عبارة "مرحبا بكم في إسرائيل، نحن هنا السادة".
وذكرت وكالة الأنباء الألمانية DPA أن وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول أكد أن سلوك بن غفير "غير مقبول تماما".
كما أعرب السفير الألماني في إسرائيل شتفن زايبرت عن انتقاد مماثل، مؤكدا أن معاملة النشطاء من قبل الوزير بن غفير هي "غير مقبولة تماما ولا تتوافق مع القيم الأساسية لألمانيا وإسرائيل".
ورحبت الحكومة الألمانية بانتقادات القادة الإسرائيليين لسلوك بن غفير، حيث صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية أن برلين ترحب "بالموقف الواضح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية جدعون ساعر، بالإضافة إلى العديد من الأصوات الأخرى في المجتمع الإسرائيلي، الذين عارضوا سلوك الوزير بن غفير".
-
أخبار متعلقة
-
نيوزيلندا تستدعي السفير الإسرائيلي احتجاجاً على معاملة ناشطي “أسطول الصمود”
-
إصابة 7 فلسطينيين بينهم أطفال في قصف الاحتلال مناطق في غزة
-
إسرائيل تعلن نقل 430 ناشطا من "أسطول الصمود" الجديد إلى سفن إسرائيلية
-
حماس ترفض اتهامات مجلس السلام وتلقي الكرة في ملعب إسرائيل
-
أكثر من 29 ألف خدمة علاجية لمرضى غزة عبر المستشفى الإماراتي العائم بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية
-
البحرية الإسرائيلية تسيطر على 40 سفينة من أسطول الحرية وتعتقل 300 شخص
-
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل طفلا من سلواد
-
"التعاون الإسلامي" تحذر من خطورة استيلاء الاحتلال على مبان تاريخية وعقارات فلسطينية