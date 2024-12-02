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أنباء عن تقدم بصفقة الأسرى وحماس تصر على شرط وقف الحرب

مظاهرات في تل أبيب تطالب بإبرام صفقة تبادل الأسرى مع حماس
مظاهرات في تل أبيب تطالب بإبرام صفقة تبادل الأسرى مع حماس
الإثنين، 02-12-2024 01:18 م
الوكيل الإخباري-  أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عقد اجتماعا الليلة الماضية مع وزراء وفريق التفاوض المكلفين بإبرام صفقة لتبادل الأسرى مع حركة حماس لبحث فرص إحياء مفاوضات صفقة التبادل، بينما أفاد مصدر مطلع بتشبث حماس بشرط وقف الحرب على قطاع غزة.اضافة اعلان


ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر مطلع على المفاوضات مع حماس، أن إسرائيل ليست في مرحلة يغلب عليها التفاؤل، لكنها أحرزت تقدما في قضية تبادل الأسرى.

وأضاف المصدر أن حماس تصر على وقف الحرب، موضحا أنه بدون اتفاق لن يتحقق أي اختراق في هذا الأمر، مشيرا إلى أن بعض وزراء الحكومة الإسرائيلية يعارضون جوانب سياسية في المفاوضات.

الجزيرة
 
gnews

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