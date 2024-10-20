أندونيسيا تؤكد استمرار دعم الشعب الفلسطيني

الوكيل الإخباري- أكد الرئيس الإندونيسي الجديد، برابوو سوبيانتو، اليوم الأحد، دعم إندونيسيا الثابت للشعب الفلسطيني واستعدادها لمواصلة إرسال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

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وبحسب وكالة أنباء "أنتارا" الرسمية الإندونيسية، قال سوبيانتو، في خطاب تنصيبه، إن أندونيسيا مستمرة في إرسال المساعدات الإنسانية إلى فلسطين، إضافة إلى الجاهزية الكاملة لإجلاء الجرحى والأطفال الذين تعرضوا لصدمات نفسية نتيجة الحرب على غزة.



وأضاف أن إندونيسيا ستقوم بإعداد مستشفيات تابعة للقوات المسلحة لمساعدة الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن بلاده خلال فترة الرئيس السابق جوكو ويدودو، أرسلت شحنات متعددة من المساعدات الإنسانية إلى فلسطين.