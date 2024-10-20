أندونيسيا تؤكد استمرار دعم الشعب الفلسطيني

وبحسب وكالة أنباء "أنتارا" الرسمية الإندونيسية، قال سوبيانتو، في خطاب تنصيبه، إن أندونيسيا مستمرة في إرسال المساعدات الإنسانية إلى فلسطين، إضافة إلى الجاهزية الكاملة لإجلاء الجرحى والأطفال الذين تعرضوا لصدمات نفسية نتيجة الحرب على غزة.
وأضاف أن إندونيسيا ستقوم بإعداد مستشفيات تابعة للقوات المسلحة لمساعدة الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن بلاده خلال فترة الرئيس السابق جوكو ويدودو، أرسلت شحنات متعددة من المساعدات الإنسانية إلى فلسطين.
ولفت إلى إرسال متطوعين للعمل الإغاثي في غزة ورفح، وانضمام عدد من الأطباء والممرضات الإندونيسيين إلى البعثة الإماراتية للمساعدة في علاج ضحايا الحرب.
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