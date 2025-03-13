"أوتشا" يحذر من نفاد مخزونات الغذاء والأدوية في غزة

الوكيل الإخباري- حذر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "أوتشا" توم فليشتر، من أن المخزونات تنفد بسرعة كبيرة في قطاع غزة حيث تمنع سلطات الاحتلال دخول المساعدات الإنسانية منذ الثاني من آذار الجاري.

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