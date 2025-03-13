"أوتشا" يحذر من نفاد مخزونات الغذاء والأدوية في غزة

وقال فليتشر، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إنه بعد دخول الهدنة في غزة حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني الماضي، أحرزنا خلال الأسابيع الستة تقدما هائلا في إطعام سكان القطاع ممن كانوا بحاجة إلى الغذاء، وإيصال الأدوية، والبدء بإعادة تشغيل المستشفيات، ولكن منذ أحد عشر يوما لم يدخل أي شيء إلى المنطقة.
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