 
الخميس 2025-03-13 04:38 م
 

"أوتشا" يحذر من نفاد مخزونات الغذاء والأدوية في غزة

غزة
غزة
 
الخميس، 13-03-2025 04:16 م

الوكيل الإخباري-   حذر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "أوتشا" توم فليشتر، من أن المخزونات تنفد بسرعة كبيرة في قطاع غزة حيث تمنع سلطات الاحتلال دخول المساعدات الإنسانية منذ الثاني من آذار الجاري.

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وقال فليتشر، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إنه بعد دخول الهدنة في غزة حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني الماضي، أحرزنا خلال الأسابيع الستة تقدما هائلا في إطعام سكان القطاع ممن كانوا بحاجة إلى الغذاء، وإيصال الأدوية، والبدء بإعادة تشغيل المستشفيات، ولكن منذ أحد عشر يوما لم يدخل أي شيء إلى المنطقة.

 
 
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