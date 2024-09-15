أوقاف القدس: فتح 3 أبواب رئيسة للمسجد الأقصى بعد إغلاقها

وأضاف أنه بعد إغلاقها (أبواب الأقصى) تم فتح 3 أبواب رئيسة بالمسجد الأقصى وهي باب حطة والمجلس والسلسلة، مشيرا إلى أن ذلك يتزامن مع أداء صلاة العشاء .
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