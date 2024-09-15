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أوقاف القدس: فتح 3 أبواب رئيسة للمسجد الأقصى بعد إغلاقها

القدس
القدس
الأحد، 15-09-2024 11:09 م
الوكيل الإخباري-   قال مسؤول في دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى، مساء الأحد، إن أبواب المسجد الأقصى المبارك أغلقت من قبل الاحتلال الإسرائيلي بالتزامن مع أداء صلاة العشاء داخل "الأقصى".اضافة اعلان


وأضاف أنه بعد إغلاقها (أبواب الأقصى) تم فتح 3 أبواب رئيسة بالمسجد الأقصى وهي باب حطة والمجلس والسلسلة، مشيرا إلى أن ذلك يتزامن مع أداء صلاة العشاء .
 
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