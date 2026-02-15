إخطارات هدم في بلدة عناتا بالقدس المحتلة

وأفادت محافظة القدس في بيان أن قوات الاحتلال سلمت الإخطارات لأصحاب المنازل في منطقة "وعر البيك" بالبلدة، بزعم البناء دون ترخيص، في إطار سياسة تهدف إلى التضييق على الفلسطينيين.
وفي سياق متصل، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اقتحامات ومداهمات واعتقالات واسعة في مدن وبلدات وقرى ومخيمات الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق.
وذكر نادي الأسير الفلسطيني أن القوات الإسرائيلية اعتقلت 25 فلسطينيًا، معظمهم في محافظة نابلس، بزعم أنهم مطلوبون، وسط إطلاق كثيف للنيران خلال الاقتحامات.
واقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف - في مدينة القدس المحتلة، من باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بأن 144 مستوطنًا نظموا جولات استفزازية في باحات المسجد، وأدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية منه.
وشددت قوات الاحتلال الإجراءات على دخول المصلين والمقدسيين إلى المسجد، واحتجزت هوياتهم عند البوابات الخارجية، وواصلت سياسة الإبعاد عن الأقصى.
