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إدارة أممية تحذر من الذخائر غير المنفجرة بغزة

غزة
غزة
الإثنين، 11-11-2024 02:17 ص

الوكيل الإخباري-   حذرت إدارة البرامج الأممية المعنية بالألغام من بقايا الذخائر غير المنفجرة مبينة انها تشكل تهديدا طويل الأمد في غزة.

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واضافت من الصعب معرفة كم ستستغرق إزالة الذخائر غير المتفجرة في غزة.

 
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