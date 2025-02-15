إدانة أممية لتصاعد عمليات القتال والتهجير من قبل الاحتلال في الضفة الغربية

وقال المكتب، اليوم السبت، إن 44 فلسطينيا استشهدوا حتى الآن بينهم خمسة أطفال وامرأتين، منذ بدء العملية في 21 كانون الثاني، والتي أثرت على محافظات جنين وطولكرم وطوباس وأربعة مخيمات للاجئين في تلك المناطق، معظمهم غير مسلحين ولا يمثلون تهديدا للحياة.
وقال المكتب إن "هذه الممارسات تعد جزءا من نمط متزايد من الاستخدام الإسرائيلي غير القانوني للقوة في الضفة الغربية حيث لا توجد أعمال عدائية نشطة".
وقال إن العملية تثير مخاوف أيضا بشأن مستويات من التهجير الجماعي غير مسبوقة في الضفة الغربية المحتلة منذ عقود، حيث أدت العملية الإسرائيلية إلى نزوح ما يقرب من 40 ألف فلسطيني، وفقا لوكالة "الأونروا".
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