إدانة أممية لتصاعد عمليات القتال والتهجير من قبل الاحتلال في الضفة الغربية

الوكيل الإخباري- أدان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، العملية الإسرائيلية متصاعدة الحدة في شمال الضفة الغربية، داعيا إلى الوقف الفوري لهذه الموجة الخطيرة من العنف والنزوح الجماعي والتهجير.

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وقال المكتب، اليوم السبت، إن 44 فلسطينيا استشهدوا حتى الآن بينهم خمسة أطفال وامرأتين، منذ بدء العملية في 21 كانون الثاني، والتي أثرت على محافظات جنين وطولكرم وطوباس وأربعة مخيمات للاجئين في تلك المناطق، معظمهم غير مسلحين ولا يمثلون تهديدا للحياة.



وقال المكتب إن "هذه الممارسات تعد جزءا من نمط متزايد من الاستخدام الإسرائيلي غير القانوني للقوة في الضفة الغربية حيث لا توجد أعمال عدائية نشطة".