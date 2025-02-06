إسبانيا تعلن رفضها القاطع لتهجير الفلسطينيين من غزة

الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، إن بلاده "ترفض بشكل قاطع" خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للاستيلاء على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين منه.

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