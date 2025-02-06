إسبانيا تعلن رفضها القاطع لتهجير الفلسطينيين من غزة

وأضاف ألباريس في حديث لإذاعة "آر إن إي" الحكومية اليوم الخميس، أنه "لا ينبغي لأحد أن يدخل في مناقشة إلى أين يجب أن يذهب الفلسطينيون، وخاصة سكان غزة. وسكان غزة أنفسهم أغلقوا هذه المناقشة".
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