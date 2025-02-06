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إسبانيا تعلن رفضها القاطع لتهجير الفلسطينيين من غزة

غزة
غزة
الخميس، 06-02-2025 07:27 م

الوكيل الإخباري-    قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، إن بلاده "ترفض بشكل قاطع" خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للاستيلاء على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين منه.

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وأضاف ألباريس في حديث لإذاعة "آر إن إي" الحكومية اليوم الخميس، أنه "لا ينبغي لأحد أن يدخل في مناقشة إلى أين يجب أن يذهب الفلسطينيون، وخاصة سكان غزة. وسكان غزة أنفسهم أغلقوا هذه المناقشة".

 
gnews

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