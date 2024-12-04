إسرائيل تتخذ إجراءات لمنع اعتقال جنودها بتهم جرائم حرب

الوكيل الإخباري- قالت صحيفة يديعوت أحرونوت اليوم الأربعاء إن الجيش الإسرائيلي اتخذ مجموعة من الإجراءات غير المسبوقة لتقييد سفر كبار قادته وجنوده إلى الخارج بسبب التخوف من تعرضهم للاعتقال على خلفية أوامر من المحكمة الجنائية الدولية أو من محاكم إسرائيلية .

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