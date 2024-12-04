 
الأربعاء 2024-12-04 04:49 م
 

إسرائيل تتخذ إجراءات لمنع اعتقال جنودها بتهم جرائم حرب

جنود الجيش الإسرائيلي ارتكبوا جرائم حرب في قطاع غزة - ارشيفية
جنود الجيش الإسرائيلي ارتكبوا جرائم حرب في قطاع غزة - ارشيفية
الأربعاء، 04-12-2024 03:37 م

الوكيل الإخباري-   قالت صحيفة يديعوت أحرونوت اليوم الأربعاء إن الجيش الإسرائيلي اتخذ مجموعة من الإجراءات غير المسبوقة لتقييد سفر كبار قادته وجنوده إلى الخارج بسبب التخوف من تعرضهم للاعتقال على خلفية أوامر من المحكمة الجنائية الدولية أو من محاكم إسرائيلية.

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وذكر المراسل العسكري في الصحيفة يوآف زيتون أن هذه الإجراءات شملت الطلب من بعض القادة والجنود عدم السفر إلى الخارج، أو الطلب منهم العودة إلى إسرائيل على وجه السرعة، أو مطالبتهم بإزالة صور ومقاطع فيديو منشورة لهم على وسائل التواصل الاجتماعي تدينهم بارتكاب جرائم حرب في غزة، كذلك عدم إظهار مواقع وجودهم عند السفر.

وبالإضافة إلى إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت على خلفية اتهامهما بارتكاب جرائم حرب، كشف المراسل أن هناك منظمات مؤيدة للقضية الفلسطينية في الخارج أعدت "قوائم سوداء" لقادة وجنود الاحتلال بهدف ملاحقتهم قانونيا في بلادها.

الجزيرة

 
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