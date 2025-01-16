إسرائيل تستعد لتوسيع نشاطها بالضفة وسط حملة اعتقالات وقصف متجدد

ويرى مراسل القناة الإسرائيلية أن التقديرات تشير إلى أن إطلاق سراح نحو ألف فلسطيني قد يؤدي إلى اندلاع ما سماه "موجة إرهابية" كبيرة ووقوع العديد من الهجمات.
في الأثناء، ذكرت مصادر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت حملة اعتقالات واسعة خلال اقتحام الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، كما ذكرت وسائل إعلام محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة طولكرم.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 6 فلسطينيين مساء أمس الأربعاء في قصف بطائرة مسيرة إسرائيلية استهدف موقعًا في حارة الدمج في مخيم جنين.
ولاحقًا، أفادت الوزارة في بيان محدث بأن الشهداء هم: محمد يونس عرعراوي (33 عامًا)، أحمد ياسين عرعراوي (37 عامًا)، محمود أحمد فياض (22 عامًا)، أسامة عبد الكريم أبو دروبي (26 عامًا)، مصطفى محمد فياض (26 عامًا)، وعوض صبحي أبو زيد (27 عامًا).
وقال الهلال الأحمر إن عناصره تمكنوا من دخول المنزل المستهدف ونقل الشهداء وسط اشتعال النيران في المنزل بعد القصف.
من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي أمس في بيان: "في عملية مشتركة للجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك)، هاجمت طائرة تابعة لسلاح الجو هدفًا في منطقة جنين"، وهي المرة الثانية التي تشن فيها مقاتلات إسرائيلية هجمات على مخيم جنين في أقل من يوم واحد.
وكان جيش الاحتلال أعلن أول أمس الثلاثاء أن "طائرة حربية تابعة لسلاح الجو هاجمت بالاشتراك مع جهاز الأمن العام هدفًا في منطقة جنين"، دون توضيح طبيعة الهدف.
وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 858 شهيدًا من الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة.
وفي الإطار ذاته، نقلت وسائل إعلام فلسطينية عن مصادر أن مستوطنين أشعلوا النار بمركبة في منطقة الكسارة جنوب الخليل، كما أقاموا غرفًا متنقلة على أراضي الفلسطينيين في قرية دير رازح بقضاء مدينة دورا جنوب الخليل أيضًا.
وكان المستوطنون قد استولوا على عشرات الدونمات من أراضي الفلسطينيين في قرية دير رازح قبل شهرين، وشقوا طريقًا استيطانيًا التهم عشرات الدونمات من أراضيهم لصالح بؤرة استيطانية جديدة، ومنعوا الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم.
وبموازاة الإبادة على غزة، وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته، كما صعّد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، مما أسفر إلى جانب الشهداء عن إصابة نحو 6700 فلسطيني واعتقال 14 ألفًا و300 شخص، وفق معطيات رسمية فلسطينية.
وقد خلّفت الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة نحو 157 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.
الجزيرة
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