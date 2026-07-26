إسرائيل تضع شروطها للسماح بدخول قوة الاستقرار الدولية إلى غزة

الوكيل الإخباري- أعلن مصدر سياسي إسرائيلي أن دخول أي جهة تابعة لقوة الاستقرار الدولية إلى قطاع غزة، سيتطلب موافقة شحصية من رئيس الحكومة ووزير الأمن ووزير الخارجية.



كما قرر "الكابينت" أن تكون لإسرائيل صلاحية تحديد الدول التي يسمح لها بالمشاركة في القوة الدولية، على أن تقتصر المشاركة على دول ترتبط بعلاقات سلام مع إسرائيل، ولا تتخذ مواقف معادية لها أو ضد مسؤوليها في المحافل الدولية.

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