إسرائيل تضع شروطها للسماح بدخول قوة الاستقرار الدولية إلى غزة

كما قرر "الكابينت" أن تكون لإسرائيل صلاحية تحديد الدول التي يسمح لها بالمشاركة في القوة الدولية، على أن تقتصر المشاركة على دول ترتبط بعلاقات سلام مع إسرائيل، ولا تتخذ مواقف معادية لها أو ضد مسؤوليها في المحافل الدولية.
وأشار المصدر إلى أن المرحلة الأولى من تشكيل القوة تتضمن مشاركة محدودة لنحو 200 ممثل فقط من دول صديقة، من بينها أوغندا والمغرب، على أن يتم بحث توسيع المشاركة لاحقا وفق التطورات الميدانية والسياسية.
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