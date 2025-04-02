إسرائيل تعلن توسيع هجومها العسكري في قطاع غزة

وأضاف في بيان أن العملية الإسرائيلية في قطاع غزة "تتوسع لتدمير المنطقة وإخلائها ، والسيطرة على مناطق شاسعة سيتم دمجها في المناطق الأمنية الإسرائيلية".
ويأتي هذا الإعلان بعدما حذر كاتس الأسبوع الماضي بأن قوات الاحتلال سوف "تعمل بكامل قوتهم" في أجزاء إضافية من قطاع غزة.
-
أخبار متعلقة
-
غارة إسرائيلية على محيط عيادة الوكالة بمخيم جباليا
-
شهيد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في نابلس
-
سموتريتش: حطمنا رقما قياسيا في هدم المباني بالضفة الغربية
-
حماس: آخر المخابز بغزة أعلنت توقفها عن العمل نهائيًا بعد نفاد الدقيق
-
الاحتلال: لن نسمح للسلطة الفلسطينية بالسيطرة على الضفة
-
غزة: ارتفاع عدد الشهداء من الصحفيين إلى 209 وسط مطالب بوقف الجرائم الممنهجة
-
ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 1042 شهيدا منذ استئناف العدوان
-
اليونيسيف: استشهاد 322 طفلاً في قطاع غزة خلال 10 أيام