إسرائيل تعلن توسيع هجومها العسكري في قطاع غزة

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الوكيل الإخباري- قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس الأربعاء إنّ قواته توسع عملياتها في قطاع غزة للسيطرة على "مناطق شاسعة"، بعد استئناف العدوان على القطاع الشهر الماضي. اضافة اعلان





وأضاف في بيان أن العملية الإسرائيلية في قطاع غزة "تتوسع لتدمير المنطقة وإخلائها ، والسيطرة على مناطق شاسعة سيتم دمجها في المناطق الأمنية الإسرائيلية".



ويأتي هذا الإعلان بعدما حذر كاتس الأسبوع الماضي بأن قوات الاحتلال سوف "تعمل بكامل قوتهم" في أجزاء إضافية من قطاع غزة.



