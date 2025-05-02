الجمعة 2025-05-02 11:03 م
 

إسرائيل تقرر توسيع العملية العسكرية في غزة .. واستدعاء آلاف جنود الاحتياط

جنود الاحتلال في غزة
جنود الاحتلال في غزة
 
الجمعة، 02-05-2025 08:26 م
الوكيل الإخباري-   أفادت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن الحكومة الإسرائيلية بالتنسيق مع قيادة الجيش قررت توسيع العملية العسكرية في قطاع غزة، وسط تصاعد التوترات واستمرار المواجهات على عدة جبهات.اضافة اعلان


وبحسب التقرير، تم اتخاذ القرار خلال جلسة تقييم أمني عُقدت مساء أمس، حيث خلصت القيادات العسكرية والسياسية إلى ضرورة تعزيز الجهود الميدانية، عبر استدعاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط، لدعم العمليات البرية والجوية التي تنفذها إسرائيل داخل القطاع.

وكالات
 
gnews

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