إسرائيل تقرر توسيع العملية العسكرية في غزة .. واستدعاء آلاف جنود الاحتياط

وبحسب التقرير، تم اتخاذ القرار خلال جلسة تقييم أمني عُقدت مساء أمس، حيث خلصت القيادات العسكرية والسياسية إلى ضرورة تعزيز الجهود الميدانية، عبر استدعاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط، لدعم العمليات البرية والجوية التي تنفذها إسرائيل داخل القطاع.
وكالات
-
أخبار متعلقة
-
الشاباك يرفع إجراءات أمن نتنياهو إلى "مستويات غير مسبوقة"
-
استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في مخيم بلاطة شرق نابلس
-
11 شهيدا جراء قصف الاحتلال وسط وجنوب قطاع غزة
-
كشف تفاصيل العملية الإسرائيلية الجديدة المرتقبة في غزة
-
شهيد برصاص الاحتلال في نابلس
-
الاحتلال يعلن السيطرة على الحرائق في جبال القدس
-
مستوطنون يهاجمون فلسطينيين جنوب الخليل
-
الصحة العالمية: مليونا شخص في قطاع غزة يعانون من الجوع