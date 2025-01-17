 
الجمعة 2025-01-17 11:41 م
 

إسرائيل تنشر أسماء 95 أسيرًا سيفرج عنهم الأحد

تعبيرية
تعبيرية
الجمعة، 17-01-2025 09:32 م

الوكيل الإخباري-   نشرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الجمعة، أسماء 95 أسيرا فلسطينيا سيتم الإفراج عنهم  الأحد؛ في إطار عملية تبادل أولى بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار، في قطاع غزة، بعد عدوان إسرائيلي استمر أكثر من 15 شهرا.

اضافة اعلان


وأورد بيان لوزارة العدل الإسرائيلية أن "الإفراج عن السجناء (الأسرى) لن يتم قبل الأحد.


وينص الاتفاق في المرحلة الأولى على اطلاق 33 محتجزا إسرائيليا في غزة مقابل مئات الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.


وتتضمن القائمة 70 امرأة بينهم قاصر و25 رجلا 9 منهم تقل أعمارهم عن 18 عاما. ومن ضمن هؤلاء، تم توقيف 7 سجناء فقط قبل 7 تشرين الاول/اكتوبر 2023.

 
gnews

أحدث الأخبار

ارشيفية

فلسطين بدء تنفيذ الاتفاق بين السلطة والمقاومة بمخيم جنين

احمد الشرع

عربي ودولي الشرع يلتقي المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية

بوتين

عربي ودولي بوتين: إقامة دولة فلسطينية مستقلة أساس لحل شامل في الشرق الأوسط

صورة عامة للعاصمة عمان

الطقس الحالة الجوية لـ 3 ايام في الاردن - تحذيرات

ارشيفية

فلسطين اليونيسف: استشهاد 35 طفلا فلسطينيا يوميا جراء العدوان على غزة

محافظة العقبة

أخبار محلية تواصل منافسات دورة ميلاد القائد الرياضية في العقبة

المرشحة لمنصب وزيرة الأمن الداخلي الأمريكي كريستي نويم

عربي ودولي وزيرة الأمن الداخلي الأمريكي المستقبلية تتهم روسيا بالتدخل في الانتخابات الأمريكية

وزارة الخارجية

أخبار محلية الأردن يوقع بيانًا لإقامة علاقات دبلوماسية مع غينيا الاستوائية



 




الأكثر مشاهدة