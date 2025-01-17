إسرائيل تنشر أسماء 95 أسيرًا سيفرج عنهم الأحد

الوكيل الإخباري- نشرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الجمعة، أسماء 95 أسيرا فلسطينيا سيتم الإفراج عنهم الأحد؛ في إطار عملية تبادل أولى بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار، في قطاع غزة، بعد عدوان إسرائيلي استمر أكثر من 15 شهرا.

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وأورد بيان لوزارة العدل الإسرائيلية أن "الإفراج عن السجناء (الأسرى) لن يتم قبل الأحد.



وينص الاتفاق في المرحلة الأولى على اطلاق 33 محتجزا إسرائيليا في غزة مقابل مئات الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.