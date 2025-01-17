إسرائيل تنشر أسماء 95 أسيرًا سيفرج عنهم الأحد

وأورد بيان لوزارة العدل الإسرائيلية أن "الإفراج عن السجناء (الأسرى) لن يتم قبل الأحد.
وينص الاتفاق في المرحلة الأولى على اطلاق 33 محتجزا إسرائيليا في غزة مقابل مئات الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وتتضمن القائمة 70 امرأة بينهم قاصر و25 رجلا 9 منهم تقل أعمارهم عن 18 عاما. ومن ضمن هؤلاء، تم توقيف 7 سجناء فقط قبل 7 تشرين الاول/اكتوبر 2023.
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