إسرائيل تواصل غاراتها و 101 شهيد منذ الإعلان عن الصفقة

وقال متحدث جهاز الدفاع المدني بغزة، محمود بصل، في بيان، إن حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ لحظة إعلان اتفاق وقف إطلاق النار مساء الأربعاء، وحتى صباح الجمعة بلغت 101 شهيد بينهم 27 طفلًا و31 سيدة.
وأفاد بصل بأن 82 شهيدًا من إجمالي المحصلة استشهدوا بهجمات على محافظة غزة، و16 في المحافظات الجنوبية بينهم 14 من خان يونس واثنان من رفح، و5 من الوسطى.
وأوضح متحدث الدفاع المدني أن عدد الجرحى الفلسطينيين جراء تلك الهجمات زاد عن 264 مصابًا.
وأعلنت الدوحة مساء الأربعاء نجاح الوساطة القطرية المصرية الأميركية في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بين حماس وإسرائيل، على أن يبدأ تنفيذه بعد غد الأحد 19 يناير/كانون الثاني الجاري.
الجزيرة
-
أخبار متعلقة
-
آلية عودة النازحين وفق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
-
تأجيل جلسة الحكومة الإسرائيلية للمصادقة على اتفاق غزة
-
إذاعة الجيش الإسرائيلي: الكابينت ينعقد اليوم للتصديق على الصفقة
-
الاحتلال يقتحم نابلس ومخيما بأريحا
-
طائرات الاحتلال تقصف بناية سكنية بمخيم النصيرات
-
استطلاع: 61.5% من الإسرائيليين يؤيدون اتفاق غزة
-
مصر تؤكد الأهمية البالغة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بغزة دون تأخير
-
إعلام إسرائيلي: نتنياهو يلتقي سموتريتش الليلة