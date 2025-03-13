 
الخميس 2025-03-13 12:44 م
 

إسرائيل دمرت جزئيا القدرة الإنجابية للفلسطينيين في غزة

أطفال في غزة
أطفال في غزة
 
الخميس، 13-03-2025 11:54 ص
الوكيل الإخباري-   خلص تحقيق للأمم المتحدة الخميس، إلى أن إسرائيل ارتكبت أعمال "إبادة" في قطاع غزة عبر التدمير الممنهج لمنشآت الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية.اضافة اعلان


وتوصلت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة إلى أن السلطات الإسرائيلية "دمّرت جزئيا القدرة الإنجابية للفلسطينيين في غزة كمجموعة عبر التدمير الممنهج لقطاع الصحة الإنجابية، ما يرقى إلى فئتين من أعمال الإبادة".

وردّت بعثة إسرائيل في جنيف بالقول، إنها "ترفض بشكل قاطع" الاتهامات.

وكالات
 
 
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