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إسرائيل مسحت 900 عائلة فلسطينية من السجل المدني

ارشيفية
ارشيفية
الخميس، 03-10-2024 11:21 ص

الوكيل الإخباري-   قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الأربعاء، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أباد 902 عائلة فلسطينية ومسحها من السجل المدني بقتل كامل أفرادها خلال عام من الحرب على قطاع غزة.

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وأوضح المكتب في بيان، أنه "في إطار استمرار جريمة الإبادة الجماعية التي يُنفّذها جيش الاحتلال الإسرائيلي برعاية أميركية كاملة؛ فقد قام جيش الاحتلال بإبادة 902 عائلة فلسطينية ومسحها من السجل المدني؛ بقتل كامل أفرادها خلال سنة من الإبادة الجماعية في قطاع غزة".


وتحدث المكتب عن "إبادة" جيش الاحتلال الإسرائيلي لـ 1364 أسرة فلسطينية "قتل جميع أفرادها ولم يتبقَ منها سوى فرد واحد في الأسرة الواحدة، ومسح كذلك 3472 أسرة فلسطينية قتل جميع أفرادها ولم يتبقَ منها سوى فردين اثنين في الأسرة الواحدة".

 
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