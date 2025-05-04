إصابات بقصف للاحتلال على جباليا

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الوكيل الإخباري- أصيب عدد من الفلسطينيين، في وقت متأخر السبت، بقصف للاحتلال الإسرائيلي على جباليا البلد، شمالي قطاع غزة. اضافة اعلان





وأفادت مصادر فلسطينية بأن مدفعية الاحتلال أطلقت قذيفة صوب شقة سكنية في شارع النذر بجباليا البلد، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين.