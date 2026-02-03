الثلاثاء 2026-02-03 01:36 ص

إصابات خلال هجوم للمستوطنين على جنوب الخليل

إصابات خلال هجوم للمستوطنين على جنوب الخليل
إصابات خلال هجوم للمستوطنين على جنوب الخليل
 
الثلاثاء، 03-02-2026 12:19 ص

الوكيل الإخباري-   هاجم مستوطنون مسلحون، الاثنين، منازل فلسطينيين من عائلة الدغامين في خربة الخرابة جنوب شرقيّ بلدة السموع، في جنوب الخليل، تحت حماية جنود الاحتلال الإسرائيلي.

اضافة اعلان


وأفاد الناشط ضد الاستيطان أسامة مخامرة لوكالة بأن المستوطنين من البؤرة الاستيطانية "شيني" اعتدَوا على الفلسطينيين بالضرب، ما أدى إلى إصابة الفلسطيني منيع الدغامين برضوض وكدمات، وإصابة الشاب عدي الدغامين وسيدة بالإغماء من جراء رشهم بغاز الفلفل، وتم نقلهم إلى مستشفى يطا الحكومي لتلقي العلاج.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الاحتلال الإسرائيلي يواصل خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة

فلسطين أطباء بلا حدود تحذر من "تداعيات كارثية" لوقف نشاطاتها في غزة

رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات

أخبار محلية رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات في ذمة الله

إصابات خلال هجوم للمستوطنين على جنوب الخليل

فلسطين إصابات خلال هجوم للمستوطنين على جنوب الخليل

قوات الاحتلال الإسرائيلي

فلسطين الاحتلال يقتحم قرية المغير شرقي رام الله

القوة البحرية تُحبط ثلاث محاولات تهريب على واجهتها البحرية

أخبار محلية القوة البحرية تُحبط ثلاث محاولات تهريب على واجهتها البحرية

مديرية الأمن العام

أخبار محلية الامن العام : العثور على عظام بشرية داخل مغارة

ورشة متخصصة تبحث تطبيق تقنيات التصريف الصفري للمياه

أخبار محلية جمعية عَون الثقافية تحتفل بعيد ميلاد الملك

فاعليات في الزرقاء تؤكد وقوفها مع الأجهزة الأمنية في مواجهة الفكر المتطرف

أخبار محلية ورشة متخصصة تبحث تطبيق تقنيات التصريف الصفري للمياه



 






الأكثر مشاهدة