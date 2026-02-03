إصابات خلال هجوم للمستوطنين على جنوب الخليل

وأفاد الناشط ضد الاستيطان أسامة مخامرة لوكالة بأن المستوطنين من البؤرة الاستيطانية "شيني" اعتدَوا على الفلسطينيين بالضرب، ما أدى إلى إصابة الفلسطيني منيع الدغامين برضوض وكدمات، وإصابة الشاب عدي الدغامين وسيدة بالإغماء من جراء رشهم بغاز الفلفل، وتم نقلهم إلى مستشفى يطا الحكومي لتلقي العلاج.
