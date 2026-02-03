إصابات خلال هجوم للمستوطنين على جنوب الخليل

الوكيل الإخباري- هاجم مستوطنون مسلحون، الاثنين، منازل فلسطينيين من عائلة الدغامين في خربة الخرابة جنوب شرقيّ بلدة السموع، في جنوب الخليل، تحت حماية جنود الاحتلال الإسرائيلي.

اضافة اعلان