إصابة إسرائيليين بجروح طفيفة في عملية طعن

واستشهد منفذ العملية وفقا لتلك الوسائل.
كما أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه استهدف فلسطينيا آخر ليلا بهجوم مفنصل خلال محاولة تنفيذ عملية دهس لجندي بالقرب من الخليل عند مفترق أوتكيم بالقرب من كريات أربع،
