الثلاثاء 2025-12-02 10:20 ص

إصابة إسرائيليين بجروح طفيفة في عملية طعن

الثلاثاء، 02-12-2025 09:27 ص
الوكيل الإخباري-   أصيب إسرائيليان بجروح طفيفة صباح الثلاثاء، بعملية طعن بالقرب من مستوطنة عطاروت بالضفة الغربية المحتلة، وفقا لما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية.اضافة اعلان


واستشهد منفذ العملية وفقا لتلك الوسائل.

كما أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه استهدف فلسطينيا آخر ليلا بهجوم مفنصل خلال محاولة تنفيذ عملية دهس لجندي بالقرب من الخليل عند مفترق أوتكيم بالقرب من كريات أربع،
 
 


