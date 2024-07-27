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إصابة جندي إسرائيلي بجروح في إطلاق نار قرب نابلس

جيش الاحتلال الاسرائيلي
جيش الاحتلال الاسرائيلي
السبت، 27-07-2024 03:00 م

 

الوكيل الاخباري- قالت هيئة البث الإسرائيلية إن جنديا إسرائيليا أصيب بجروح طفيفة جراء إطلاق نار قرب نابلس في الضفة الغربية.
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