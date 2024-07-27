إصابة جندي إسرائيلي بجروح في إطلاق نار قرب نابلس

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/697620 الوكيل الاخباري- قالت هيئة البث الإسرائيلية إن جنديا إسرائيليا أصيب بجروح طفيفة جراء إطلاق نار قرب نابلس في الضفة الغربية. اقرأ أيضاً 30 شهيدا وأكثر من 100 مصاب في مجزرة الاحتلال بمدرسة خديجة صحة غزة: الاحتلال ارتكب 4 مجازر في القطاع خلال 24 ساعة القسام تستهدف قوة للاحتلال بتل الهوى مدير مكتب الإعلام الحكومي بغزة: ارتفاع عدد شهداء الغارة الإسرائيلية بدير البلح إلى 31 شهداء ومصابون شرقي خان يونس قصف مدفعي شرق مخيم المغازي قوات الاحتلال تنتشر في نابلس شهداء وجرحى في غارة على شمالي رفح صفارات الإنذار تدوي في إصبع الجليل