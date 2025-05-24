إصابة جندي صهيوني بعملية طعن واستشهاد المنفذ

وقال جيش الاحتلال إنه تلقى بلاغًا بوقوع عملية طعن في مستوطنة كريات أربع القريبة من الخليل، وإن قواته أطلقت النار على المنفذ.
وتحدثت القناة 12 الإسرائيلية عن إصابة جندي وإطلاق نار على شاب بعد الاشتباه في تنفيذه عملية طعن في كريات أربع.
الجزيرة
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