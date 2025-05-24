السبت 2025-05-24 02:31 م
 

إصابة جندي صهيوني بعملية طعن واستشهاد المنفذ

تقاطع مستوطنة كريات أربع قرب الخليل
تقاطع مستوطنة كريات أربع قرب الخليل
 
السبت، 24-05-2025 01:10 م
الوكيل الإخباري-   أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة جندي في عملية طعن قرب الخليل بالضفة الغربية، واستشهاد منفذ العملية.اضافة اعلان


وقال جيش الاحتلال إنه تلقى بلاغًا بوقوع عملية طعن في مستوطنة كريات أربع القريبة من الخليل، وإن قواته أطلقت النار على المنفذ.

وتحدثت القناة 12 الإسرائيلية عن إصابة جندي وإطلاق نار على شاب بعد الاشتباه في تنفيذه عملية طعن في كريات أربع.

الجزيرة
 
gnews

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