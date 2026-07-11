إصابة فلسطينيين خلال اقتحام الاحتلال قرية المغير

الوكيل الإخباري- أصيب عدد من الفلسطينيين بالرصاص الحي، والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، خلال هجوم لجيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين المتطرفين اليهود اليوم السبت على منزل في قرية المغير شرق مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

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