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إصابة فلسطينيين خلال اقتحام الاحتلال قرية المغير

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أرشيفية
 
السبت، 11-07-2026 07:40 م

الوكيل الإخباري- أصيب عدد من الفلسطينيين بالرصاص الحي، والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، خلال هجوم لجيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين المتطرفين اليهود اليوم السبت على منزل في قرية المغير شرق مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

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وقالت جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني في بيان، إن الاحتلال والمستعمرين هاجموا منزل عائلة أبو عليا، ما أدى إلى إصابة شخص بالرصاص الحي، وإصابة آخرين بالرصاص المغلف بالمطاط، فيما أصيب طفل (10 سنوات) بقنبلة صوتية في رأسه، وجرى نقلهم إلى المستشفى، مشيرة الى ان الاحتلال اعتقل خلال الهجوم أحد أفراد المنزل.

 
 


gnews

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