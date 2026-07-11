إصابة فلسطينيين خلال اقتحام الاحتلال قرية المغير

وقالت جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني في بيان، إن الاحتلال والمستعمرين هاجموا منزل عائلة أبو عليا، ما أدى إلى إصابة شخص بالرصاص الحي، وإصابة آخرين بالرصاص المغلف بالمطاط، فيما أصيب طفل (10 سنوات) بقنبلة صوتية في رأسه، وجرى نقلهم إلى المستشفى، مشيرة الى ان الاحتلال اعتقل خلال الهجوم أحد أفراد المنزل.
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